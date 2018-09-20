مصر تتقدم والسعودية تتراجع والإمارات تحافظ على مركزها في تصنيف الفيفا

تقدّم المنتخب التونسي مركزًا واحدًا في تصنيف شهر سبتمبر/أيلول الحالي للمنتخبات، الذي يصدره الاتحاد الدولي (الفيفا) ليتصدر المنتخبات العربية والأفريقية ويحتل المركز الـ23 عالميًا متفوقًا على المغرب صاحب المركز الـ45 بعدما تقدم مركزًا واحدًا أيضًا.

وبالمثل تقدمت مصر للمركز الـ64 عالميًا متقدمة مركزًا واحدًا مقارنة بالشهر الماضي ، وذلك بعد تراجعها الشهر الماضي 20 مركزًا لتصبح في المركز الـ65 بعد الإخفاق في كأس العالم الأخيرة في روسيا.

في المقابل تراجعت الجزائر ثلاثة مراكز لتحتل المركز الـ69 متقدمة مركزين عن السعودية، أول منتخب عربي في قارة آسيا، الذي تراجع بدوره مركزًا واحدًا عن الشهر الماضي ليحتل المركز الـ71.

وجاءت سوريا في المركز 74 رغم تراجعها مركزًا واحدًا؛ لكنها تفوقت على لبنان صاحبة المركز الـ77 التي تقدمت مركزين متساوية مع الإمارات العربية المتحدة التي ظلت في ذات المركز الـ(77) منذ الشهر الماضي.

وعلى الصعيد العالمي، صعد المنتخب البلجيكي (ثالث مونديال روسيا) إلى صدارة التصنيف ليتساوى مع المنتخب الفرنسي الذي قفز للقمة الشهر الماضي عقب فوز “الديوك” بلقب كأس العالم، وتلك هي المرة الأولى في التاريخ الذي يتقاسم فيها منتخبان تصنيف الفيفا.

وجاء تصنيف أفضل 10 منتخبات كالتالي:

بلجيكا ( 1729 نقطة)

فرنسا (1729 نقطة)

البرازيل (1663 نقطة)

كرواتيا (1634 نقطة)

أوروغواي (1632 نقطة)

إنجلترا (1612 نقطة)

البرتغال (1606 نقطة)

سويسرا (1598 نقطة)

إسبانيا (1597 نقطة)

الدنمارك (1581 نقطة).