نهضة بركان المغربي يخسر أمام فيتا كلوب في ذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي

خسر نادي نهضة بركان المغربي أمام منافسه فيتا كلوب من جمهورية الكونغو بنتيجة 1/3، في المباراة التي جمعتهما الأحد، في ذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية).

وكان نهضة بركان سباقًا إلى التسجيل عبر لاعبه محمد عزيز في الدقيقة 24، لكن الفريق الكونغولي نجح في إنهاء الشوط الأول متعادلًا بهدف من جان مارك ماكوسو في الدقيقة 44.

وعاد جان مارك ماكوسو وسجل الهدف الثاني لفيتا كلوب في الدقيقة 57، ليفرض نفسه نجمًا للمباراة.

وسعى لاعبو نهضة بركان لتسجيل هدف التعادل، لكن ماكويكي كوبا، عزز التقدم لفيتا كلوب في الدقيقة 76 بعد هجمة منظمة.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين في مباراة الإياب الأحد المقبل في المغرب.