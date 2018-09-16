بعد تعاقده مع لاعب قطري.. البنزرتي التونسي يضم السعودي خالد اللزام لصفوفه (صورة)

أكد رئيس نادي البنزرتي التونسي، عبد السلام السعيداني، أن فريقه قد ضم إلى صفوفه المهاجم السعودي خالد سليمان اللزام، قادمًا من نادي الحزم.

وأشار السعيداني إلى أنّ المهاجم الشاب قد وقّع عقود انضمامه إلى الفريق، مساء السبت، قبل ساعتين من انتهاء سوق الانتقالات الصيفيّة.

ويعتبر اللزام، البالغ من العمر20 عامًا، اللاعب السعوديّ الوحيد الذي ينشط في الدوري التونسي، والثاني من دول مجلس التعاون الخليجي بعد القطري سعود فرحان العنزي الذي انضم كذلك إلى البنزرتي التونسي في بداية الميركاتو.

ويستعد البنزرتي للسفر إلى مصر، بعد أن تلقى دعوة من نادي بيراميدز المصري لإجراء مباراة ودية تحضيريّة.

وكشفت مصادر تونسيّة، أنّ الفريق سيسافر إلى القاهرة، يوم الجمعة، 21 سبتمبر/أيلول القادم؛ تمهيدًا لخوض المباراة، يوم الأحد، 23 سبتمبر/أيلول، قبل العودة إلى تونس، يوم الثلاثاء 25 من الشهر ذاته.

ويحتل البنزرتي المرتبة الأولى في الدوري التونسي لكرة القدم برصيد سبع نقاط، بعد ثلاث جولات من انطلاق المنافسة.