هل ينوي تركي آل الشيخ الاستثمار في الكرة التونسيّة عبر بوابة النادي الأفريقي؟

كشف مصدر مقرب من النادي الأفريقي التونسي، أنّ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، تعهّد بتقديم دعم مالي للنادي التونسي، بالإضافة إلى مساعدته على انتداب مهاجم من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جاءت هذه التعهدات، حسب المصدر على هامش المباراة الودية التي جمعت الأفريقي التونسي بنادي بيراميدز، منذ أيام، والتي انتهت بتفوق الفريق المصري بهدف نظيف على ملعب بتروسبورت.

ويعاني النادي الأفريقي من أزمة مالية خانقة ألقت بظلالها على استقرار الفريق منذ استقالة الرئيس السابق للفريق سليم الرياحي، وتجميد أمواله في قضايا شيكات دون رصيد.

كما يعتبر الأفريقي من أكثر الفرق التونسيّة شعبيّة وهو ما يجعله “هدفًا مثاليًا” للتموقع في الكرة التونسيّة، حسب محلّلين رياضيين تحدثوا لموقع “إرم نيوز”.

وربطت صحف تونسية في وقت سابق، تركي آل الشيخ بنادي الترجي، حيث ذكرت وجود مساعٍ لتعيينه رئيسًا شرفيًا لأعرق الأندية التونسية، لكن الترجي والمسؤول السعوديّ لم يعلقا على الخبر.