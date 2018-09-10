اللاعب المغربي حمزة منديل يتقدم لخطبة حبيبته بطريقة رومانسية (فيديو وصور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لتقديم حمزة منديل، لاعب المنتخب المغربي وشالكه الألماني، رسميًا لخطبة عارضة الأزياء المغربية “مروى”.

ونشرت، مروى أوحلي، على حسابها الرسمي بـموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مقطع فيديو يوثق لحظة تفاجئها بجلوس حمزة على ركبتيه وتقدمه لخطبتها وهو يحمل خاتم ألماس، وسط تصفيق مجموعة من الأصدقاء الحاضرين في الحفل.

وعلقت مروى على المقطع، قائلة: “قلت نعم، اللحظة غير المتوقعة هي الأحلى، أنت ببساطة مدهش. شكرًا على مفاجأتك لي.. أحبك كثيرًا”.

ولاقى مقطع الفيديو إعجاب واستحسان رواد مواقع التواصل، باعتبار اللاعب الشهير حمزة منديل، أعلن ارتباطه بالفتاة التي يحبها.

وكان منديل قد عبر عن حبه لمروى عند إعلانه ارتباطه بها قبل مدة، وذلك من خلال منشور علق عليه: ”وأخيرًا عثرت على حب حياتي، مروى لقد شغلت قلبي ليل نهار، أحبك”.

يذكر أن حمزة منديل المغربي ذا الأصول الإيفوارية انتقل مؤخرًا إلى فريق شالكه قادمًا من صفوف ليل الفرنسي في صفقة بلغت حوالي 7 ملايين يورو.