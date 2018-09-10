بسبب أزمة مباراة القوة الجوية واتحاد العاصمة.. رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يهدد بالاستقالة

هدد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، بالاستقالة من منصبه كنائب لرئيس الاتحاد العربي؛ حال لم يتخذ الاتحاد العربي قرارًا يعيد احترام الكرة العراقية.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد، يوم الإثنين: “اتحاد الكرة العراقي، تابع الأحداث التي رافقت مباراة نادي القوة الجوية العراقي واتحاد العاصمة الجزائري، والتي استضافتها العاصمة الجزائرية، وما شابها من إساءات من الجمهور الجزائري اتجاه العراق وشعبه، أدت إلى انسحاب الفريق العراقي من المباراة”.

وأضاف: “حال عدم اتخاذ الاتحاد العربي قرارًا منصفًا يعيد للكرة العراقية وجودها واحترامها، فإنه سيقدم استقالته كنائب لرئيس الاتحاد العربي، مع انسحاب الفرق العراقية من المشاركة فيه”.

لحظة إنسحاب فريق القوة الجوية العراقي أمام إتحاد الجزائر بسبب هتاف الجمهور الجزائري بإسم صدام حسين ..

في مباراة جمعتهم ضمن مباريات البطولة العربية ! pic.twitter.com/PB4Of2dajR — سعد الحارثي (@S_Alshdadi) September 9, 2018

وفي وقت سابق، أعلنت بغداد أنها ستستدعي السفير الجزائري لديها، لإبلاغه رفض واستياء العراق من سلوك بعض المتواجدين ضمن الجماهير الرياضية الجزائرية خلال مباراة نادي القوة الجوية العراقي واتحاد الجزائر.

وانسحب فريق القوة الجوية العراقي أمام مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب دور الـ32 من البطولة العربية، ليتأهل الأخير لثمن النهائي.

وكانت المباراة تشير لتقدم اتحاد العاصمة بهدفين دون رد، قبل أن يقرر لاعبو القوة الجوية الخروج من الملعب قبل نهاية المباراة بعشرين دقيقة.

وخرج لاعبو القوة الجوية العراقي من أرض الملعب؛ بسبب هتافات من جماهير اتحاد العاصمة، التي رددت “الله أكبر.. صدام حسين”.

جانب من الهتافات الطائفية والسياسية خلال مباراة العودة بين القوة الجوية العراقي واتحاد العاصمة الجزائري في ملعب الأخير. الجوية انسحب من البطولة. pic.twitter.com/yxz7JFdv8E — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) September 10, 2018

وتوجه السفير العراقي بالجزائر لغرف تغيير ملابس الفريق؛ لإقناعهم بالعودة دون جدوى.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد في كربلاء.

ويحل اتحاد الجزائر ضيفًا على المصري، يوم السبت المقبل، في لقاء الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. وتقام مباراة الإياب يوم 22 سبتمبر.