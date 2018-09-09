القوة الجوية ينسحب أمام اتحاد العاصمة في البطولة العربية بسبب هتاف “الله أكبر.. صدام حسين” (فيديو)

انسحب فريق القوة الجوية العراقي من مباراته أمام اتحاد العاصمة الجزائري، خلال مباراة الإياب بين الفريقين بالعاصمة الجزائرية في كأس البطولة العربية للأندية.

ووفقًا لشهود عيان قام عدد من جماهير اتحاد العاصمة بالهتاف “الله أكبر صدام حسين” في الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 70، ما دفع فريق القوة الجوية لمغادرة الملعب.

وكانت النتيجة تشير إلى تأخر الفريق العراقي بهدفين نظيفين.

وخسر القوة الجوية على ملعبه 1-صفر في مباراة الذهاب الشهر الماضي، قبل خوض الإياب، اليوم الأحد، في الجزائر العاصمة.

#فرنسا_هولندا في مباراة القوة الجوية واتحاد العاصمه الجزائري انسحب الفريق العراقي بسبب هتافات جمهور فريق العاصمة باسم الرئيس العراقي السابق صدام حسين .. فيديو ????pic.twitter.com/iB2VwfxYMu — Y_a_s_s_e_r_FalcoN (@YasserFalcon) ٩ سبتمبر ٢٠١٨

من #الجزائر :

صور من الحضور الجماهيري الكبير لمباراة فريقي#اتحاد_العاصمة_الجزائري

و#القوة_الجوية_العراقي pic.twitter.com/4Z3JtPKSYZ — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) ٩ سبتمبر ٢٠١٨

وقرر الحكم الدولي الإماراتي محمد عبدالله أن يعلن نهاية المباراة بفوز أصحاب الأرض بـ”2 – 0″، وبذلك تأهل فريق اتحاد العاصمة الجزائري إلى دور الـ16 .

ووضع محمد مفتاح أصحاب الأرض في المقدمة بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 40 قبل أن يحول سعد ناجي مدافع القوة الجوية تمريرة عرضية برأسه بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 70 توقفت المباراة بسبب احتجاجات من الفريق العراقي ضد هتافات من مشجعي اتحاد العاصمة.

وبعد عدة دقائق من المفاوضات مع مسؤولي البطولة، غادر لاعبو القوة الجوية وأعضاء الجهاز الفني الملعب وانتظر الحكم الإماراتي محمد عبد الله حتى الدقيقة 88 قبل أن يطلق صفارة النهاية.

وانضم اتحاد العاصمة في دور الستة عشر إلى منافسه المحلي وفاق سطيف والاتحاد السكندري المصري والمريخ السوداني.