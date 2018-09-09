المنتخب التونسي يحقق فوزه الثاني في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 (فيديو)

حقق المنتخب التونسي فوزه الثاني في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك بعدما تغلب 2/0 على مضيفه منتخب سوازيلاند على ملعب ترايد فيير.

وجاء هدفا المنتخب التونسي في الشوط الأول من المباراة عبر طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 17، ثم نعيم سليتي في الدقيقة 37.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة العاشرة، مقابل نقطة وحيدة لسوازيلاند، في حين يأتي المنتخب المصري في المركز الثاني وفي جعبته 3 نقاط، عقب فوزه 6/0 أمس على النيجر.

وكان المنتخب التونسي قد حقق فوزًا بنتيجة 1/0 على مصر في الجولة الأولى.

ويتأهل الى نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون العام 2019 أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضًا.

وفي الجولة المقبلة يلعب المنتخب التونسي مع النيجر، في حين يستضيف منتخب مصر منافسه سوازيلاند يوم 10 أكتوبر.

تصفيات امم افريقيا| { سوازيلاند 0 ✘ 1 تونس } – هدف تونس الأول .. #تونس_سوازيلاند pic.twitter.com/qsgADnXvS3 — أهداف المباريات (@LiveGoal01) ٩ سبتمبر ٢٠١٨