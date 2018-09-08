المغرب تهزم مالاوي بثلاثية في تصفيات أمم أفريقيا 2019

استعاد المنتخب المغربي، يوم السبت، توازنه وحقق انتصاره الأول في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام بالكاميرون العام المقبل.

وتغلب المنتخب المغربي على ضيفه مالاوي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من التصفيات.

دخل المنتخب المغربي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة الثالثة عبر حكيم زياش.

وفي الوقت الذي بحث فيه مالاوي عن التعادل، أضاف يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 42، ليخرج “أسود الأطلس” متقدمين في شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.

وحاول لاعبو مالاوي تقليص النتيجة، إلى أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، لينجح النصيري في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 78 ليخرج المغاربة فائزين بالثلاث نقاط.

وكان المنتخب الكاميروني قد تعادل في وقت سابق اليوم مع جزر القمر بهدف لكل منهما ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، تتصدر الكاميرون الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن منتخبي المغرب ومالاوي، وأخيرًا جزر القمر برصيد نقطة واحدة.

ووفقًا للوائح البطولة، يتأهل الى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون سنة 2019 أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضًا.