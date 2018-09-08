الموعد والقنوات الناقلة لمباراة اتحاد العاصمة والقوة الجوية في البطولة العربية

أكد باسم قاسم، مدرب القوة الجوية العراقي، أن هدفه بلوغ دور الستة عشر لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم على حساب مستضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، رغم اعترافه بصعوبة المهمة.

وخسر القوة الجوية على ملعبه 1-صفر في مباراة الذهاب الشهر الماضي، قبل خوض الإياب، غدًا الأحد، في الجزائر العاصمة.

وقال المدرب العراقي في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: “لقاء الغد سيكون وديًا بين الشعبين العراقي والجزائري، قبل أن يكون تنافسيًا.

“توليت المسؤولية بعد مباراة الذهاب لكني أملك فكرة عن المنافس بعد مشاهدة عدد من مبارياته، وسنلعب من أجل التأهل رغم صعوبة المهمة.

“سنخوض المباراة على أرضية من العشب الصناعي، وندرك صعوبة ذلك لكن سنلعب لنتأهل”.

وقال الفرنسي تييري فروجي، مدرب اتحاد العاصمة: “المواجهة صعبة ولا مجال للتفريط بها؛ لأنها ستحدد هوية المتأهل للدور القادم”.

وأعلن فروجي أنه سيجري بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية لفريقه؛ بسبب الإصابات.

وأوضح المدرب الفرنسي: “جاهزون لكافة الاحتمالات؛ من أجل التأهل إلى دور الستة عشر، رغم أن المهمة لن تكون سهلة أمام الفريق العراقي المنظم”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل على قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة.