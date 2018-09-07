منتخب المغرب يبحث عن فوزه الأول في تصفيات أمم أفريقيا أمام مالاوي

يبحث منتخب المغرب عن فوزه الأول في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 في الكاميرون عندما يستضيف مالاوي في استاد محمد الخامس في الدار البيضاء غدًا السبت.

وخسر المغرب 1-صفر أمام الكاميرون في ياوندي في أولى مباريات المجموعة الثانية فيما فازت مالاوي بالنتيجة ذاتها على جزر القمر.

ويختتم المغرب استعداده للمباراة في وقت لاحق اليوم الجمعة بخوض تدريبه الأخير قبل لقاء الغد.

وانضم المهاجم خالد بوطيب والمدافع مروان دا كوستا لقائمة الغائبين عن المباراة للإصابة.

ويملك منتخب المغرب أفضلية تاريخية على حساب مالاوي حيث التقى الفريقان ثماني مرات من قبل فاز المغرب في خمس مقابل تعادلين وخسارة واحدة.

ويستضيف المغرب منتخب جزر القمر في العاشر من أكتوبر تشرين الأول قبل أن يخرج لمواجهته مرة أخرى بعد ذلك بثلاثة أيام.

وتستضيف الكاميرون النهائيات العام المقبل.