أحمد العكايشي يعود للنجم الساحلي بعد فسخ عقده مع نادي الاتحاد السعودي

عاد المهاجم أحمد العكايشي للعب في صفوف النجم الساحلي للمرة الثالثة بعد أن وقع اليوم الخميس عقدًا مع الفريق الذي ينافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم.

وقال النجم الساحلي في بيان بموقعه على الإنترنت إن العكايشي، الذي استغنى عنه الاتحاد السعودي قبل أيام، وقع عقدًا مع الفريق لمدة موسمين.

ولعب العكايشي (29 عامًا) لأندية الأفريقي والبنزرتي قبل أن ينضم للنجم الساحلي عام 2008 ثم انتقل إلى إنجولشتاد الألماني قبل أن يعود للدوري التونسي عبر بوابة الترجي عام 2013.

وفي 2015 انضم العكايشي مجددًا للنجم الساحلي قبل أن ينتقل بعد عام للعب بألوان الاتحاد السعودي.

وبعد بداية جيدة في الدوري السعودي افتقد المهاجم الدقة أمام المرمى ليواجه انتقادات كبيرة من جماهير الاتحاد قبل أن يقرر الاستغناء عنه.

وتوج المهاجم بلقب الدوري التونسي مع الترجي في 2014 والنجم الساحلي في 2016 ونال لقب هداف الدوري التونسي في 2011.