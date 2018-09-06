تفاؤل في منتخب الجزائر قبل مباراة غامبيا في بداية عهد جمال بلماضي

تسود أجواء من التفاؤل داخل منتخب الجزائر قبل أن يحل ضيفًا على غامبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، بعد غد السبت في بداية عهد المدرب الجديد جمال بلماضي.

وترأس خيرالدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري للعبة بعثة المنتخب التي سافرت إلى غامبيا اليوم الخميس لخوض أول مباراة بعد إقالة المدرب رابح ماجر في الجولة الثانية بالتصفيات بعد الفوز على توغو في المجموعة التي تضم بنين أيضًا.

ويغيب عن‭‭ ‬‬الفريق المهاجم العربي هلال سوداني بسبب إصابة تعرض لها في المعسكر.

وقال المدافع رفيق حليش في المطار: “نحن متحفزون لتحقيق نتيجة إيجابية لأن الأجواء رائعة في معسكر المنتخب والكل متحمس للعمل تحت قيادة المدرب الجديد جمال بلماضي”.

واتفق معه ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي.

وقال براهيمي: “ندرك صعوبة اللعب في تصفيات أفريقيا لكننا اعتدنا على ذلك ونحن عازمون على بذل قصارى جهودنا وتجديد العهد مع الانتصارات وسط هذه الأجواء الرائعة”.

وغابت الجزائر عن كأس العالم الأخيرة التي استضافتها روسيا رغم أن المنتخب المنتمي لشمال أفريقيا قدّم أداءً جيدًا في نسخة 2014 في البرازيل وتأهل لدور الـ 16 قبل أن يخسر 1/2 أمام ألمانيا بعد وقت إضافي.