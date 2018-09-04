والدة حكيم زياش تبكي بعد فوز ابنها بجائزة أفضل لاعب في هولندا (صورة وفيديو)

توّج اللاعب الدولي المغربي، حكيم زياش، مهاجم نادي أياكس، بالحذاء الذهبي كأفضل لاعب بالدوري الهولندي لكرة القدم.

وقدَّم لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي، حكيم زياش ذو الـ 25 سنة، أداءً جيدًا مع فريقه في “الإيرديفيزي” خلال الموسم الكروي المنصرم، كما أنه قاد فريقه للتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشارك زياش برفقة منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة.

وأثار حضور حكيم زياش الحفل مصحوبًا بوالدته وأخته الصغرى، إعجاب متتبعيه عبر مواقع السوشيال ميديا.

وبكت والدة زياش لحظة تتويجه بالجائزة.