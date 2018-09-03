مواجهة مصرية جزائرية.. تعرّف على نتائج قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي (صورة)

أُجريت، اليوم الإثنين، قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية)، في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

رايون سبورت الرواندي VS إنيمبا النيجيري.

كارا برازافيل الكونغولي VS الرجاء البيضاوي المغربي.

المصري البورسعيدي VS اتحاد العاصمة الجزائري.

فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) VS نهضة بركان المغربي.

على أن تقام مباريات الذهاب يوم 16 سبتمبر، والإياب يوم 23 من الشهر ذاته.

وفي نصف النهائي يتقابل الفائزان من المواجهتين الأوليين مع بعضهما البعض، وكذلك الحالي ينطبق على الفائزين في المواجهتين الثالثة والرابعة.

يشار إلى أن مازيمبي الكونغولي هو حامل لقب النسخة الأخيرة.