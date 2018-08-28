والد اللاعب التونسي سيف تقا يقتحم المؤتمر الصحفي للمدرب فوزي البنزرتي.. تعرف على السبب (فيديو)

تعرض المدير الفني للمنتخب التونسي، فوزي البنزرتي اليوم الثلاثاء، لموقف حرج خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين لخوض غمار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

واقتحم والد لاعب الأفريقي التونسي السابق، سيف تقا، المؤتمر الصحفي للبنزرتي احتجاجًا على عدم استدعاء ابنه، المنتقل حديثًا إلى لانس الفرنسي، ضمن قائمة المنتخب التي ستخوض مباراة سوازيلاند المقرّر إقامتها يوم الثامن من أيلول/سبتمبر لحساب الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى كأس أفريقيا في الكاميرون مطلع العام المقبل.

وطالب منصور تقا القائمين على المنتخب والمدرب فوزي البنزرتي برفع ما وصفه بالمظلمة التي يتعرض لها ابنه فيما يتعلق بدعوته لتمثيل المنتخب الوطني.

وتولّى الجهاز الفني المساعد لمدرب “نسور قرطاج” مهمة تهدئة الأجواء، حيث أعلموا والد اللاعب أن عدم استدعاء ابنه كان بالاتفاق مع الفريق الفرنسي، لتمكين سيف تقا من فترة راحة كافية لتحسين لياقته البدنية خلال فترة التوقّف الدولي.

وشهدت القائمة التي أعلنها البنزرتي مفاجأة باستبعاد فرجاني ساسي قائد المنتخب التونسي ولاعب نادي الزمالك المصري؛ بسبب ابتعاده بعض الشيء عن الملعب في الفترة الأخيرة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أيمن البلبولي – معز بن شريفية – فاروق بن مصطفى

الدفاع: حمدي النقاز – رامي البدوي – صيام بن يوسف – ياسين مرياح – جاسر الخميري – أسامة الحدادي – علي معلول – حمزة المثلوثي

الوسط: إلياس السخيري – محمد أمين بن عمر – أنيس البدري – كريم لعريبي – أحمد خليل – لاري العزوني

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – بسام الصرارفي – وهبي الخزري – نعيم السليتي – طه ياسين الخنيسي – عصام الجبالي

ويحل المنتخب التونسي ضيفًا ثقيلًا على سوازيلاند، للحفاظ على صدارة المجموعة، الذي يحتلها برصيد 3 نقاط بالفوز على مصر.

وتولى البنزرتي تدريب المنتخب التونسي، خلفًا لنبيل معلول المدير الفني الحالي للدحيل القطري، بعد رحيله عقب المشاركة في كأس العالم.