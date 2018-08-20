التونسي الذي تعاطف مع منتخب السعودية ضد سخرية beIN sports: “عرضوا عليّ أمورًا مغرية لحذف التغريدة”

وصل الشاب التونسي محمد بن قاسم، إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، والذي منحته سفارة السعودية لدى تونس تأشيرتي حج له ولوالدته، بعد نشره تغريدة على موقع تويتر ردَّ فيها على تهكم إعلامي تونسي لخسارة الأخضر السعودي أمام روسيا في كأس العالم 2018.

وكانت تغريدة الشاب التونسي محمد بن قاسم، نالت إعجاب النشطاء على تويتر في السعودية، حيث وصف العلاقة بين المملكة والشعب التونسي بـ”الكبيرة” وأن التونسيين يتمنون للمنتخب السعودي الفوز في كل مباراة، ردًا على تهكم إعلامي تونسي بخسارة الأخضر السعودي أمام روسيا.

بعد تغريدتي الاخيرة

تلاقية اتصال اسعدني كثير من مسؤوليين في السفارة السعودية في تونس

ومن مدير مكتب الخطوط الجوية السعودية في تونس

تم منحي تأشيرتين حجة لي انا وامي العزيزة

شكرا لكم والله فرحت كثير

حفظ الله جميع أهل هذا الوطن العزيز ????????????????@KSAembassyTN @Saudi_Airlines — mhammed (@F7hmayda) June 20, 2018

وأعرب بن قاسم عن سعادته الكبيرة وشكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، بعد أن منحته سفارة المملكة تأشيرة له ولوالدته لكنها لم تحضر معه بل قامت بإهداء تأشيرتها لوالده الذي كان متشوقًا لأداء فريضة الحج أيضًا، مبينًا أن والده لم يغادر تونس طوال عمره وهذه رحلته الأولى.

ووفقًا لما قاله لصحيفة “سبق”، عن تغريدته التي أثارت تعاطفًا كبيرًا: “سبب تغريدتي التي أشرت فيها إلى مكانة المملكة كانت للرد على بعض الشامتين من خسارة المنتخب السعودي أمام منتخب روسيا في كأس العالم، ولكي أوضح أن ما تناوله بعضهم لا يمثلنا ولا يعني شعب تونس المعروف عنه حبه لأشقائه العرب، وخصوصًا المملكة العربية السعودية وأننا جميعًا شعب واحد نتألم ونفرح معًا .

وأضاف: “بعد تغريدتي تلقيت اتصالات كثيرة من قِبل قناة bein sport القطرية، والتي عرضت عليّ أمورًا ومغريات كثيرة كي أحذف التغريدة، مؤكدة لي القناة أنني إذا حذفتها سوف توظفني لديها ولكنني رفضت لأنني أعرف ما تعنيه السعودية للعرب والمسلمين وتونس خصوصًا التي يعمل عدد كبير من أبنائها بالمملكة”.

فيما أشار والده: “إنني فخور بولدي محمد الذي كان يطلعني على ما تطلبه منه قناة bein sport القطرية ولكنني أفهمته على الرغم من إدراكه الأمور أن هناك عددًا من الدول تحاول أن تؤدي دورًا في المنطقة ولكنها لن تستطيع ذلك، وإن السعودية سبقت مثل هذه الدول في عملها وخدمتها للمسلمين والإسلام”.

وتابع: “إننا في تونس نشكر جميع الإخوة في المملكة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وسفير المملكة في تونس الذي قدَّم لنا جميع التسهيلات في أداء رحلة الحج هذه”.

فيما ختم الشاب محمد حديثه مقدمًا الشكر للمملكة وشعبها على كرمهم، قائلاً: “على الرغم من أني لم أقل شيئًا في تغريدتي ضد من تهكم على المنتخب السعودي العزيز”.