مباراة الترجي والأهلي.. تعرف على سيناريوهات التأهل وأسلحة الفريقين وتاريخ المواجهات

يستضيف ملعب رادس، مساء الجمعة، مواجهة كروية مثيرة تجمع بين الترجي التونسي وضيفه الأهلي المصري، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الترجي صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وضمن فريق الدم والذهب التأهل رسميًا إلى دور الثمانية، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وخلفهما تاونشيب البتسواني وكمبالا الأوغندي برصيد 3 نقاط.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز الأمور الفنية والتاريخية المتعلقة بالمواجهة وأسلحة المدربين خالد بن يحيى المدير الفني للترجي، والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي:

تفوق أهلاوي

يتفوق الأهلي على الترجي في تاريخ المواجهات بشكل عام، وفي اللقاءات الأخيرة بينهما بشكل خاص.

ولم يفز الترجي على الأهلي منذ 7 أعوام كاملة، حين تغلب بهدف الكاميروني يانيك نيانج عام 2011.

وتاريخيًا.. تقابل الأهلي ضد الترجي 17 مرة، فاز الفريق المصري 6 مرات مقابل 3 انتصارات للترجي و8 تعادلات، وسجل الأهلي 18 هدفًا مقابل 11 هدفًا للترجي، ويعد عبدالله السعيد هداف الأهلي برصيد 3 أهداف ثم محمد أبوتريكة برصيد هدفين والكاميروني يانيك نيانج هو هداف الترجي برصيد هدفين.

سيناريوهات التأهل والصدارة

حسم الترجي بشكل رسمي التأهل إلى دور ربع النهائي، ولكنه ينتظر الفوز لحسم الصدارة أيضًا بغض النظر عن الجولة الأخيرة أمام تاونشيب البتسواني.

ويسعى الأهلي للفوز على الترجي في عقر داره لضمان التأهل إلى ربع النهائي، بغض النظر عن مباراة تاونشيب وكمبالا الأوغندي، وحال تعادل الأهلي مع الترجي سيكون بطل مصر بحاجة إلى نقطة وحيدة للتأهل رسميًا إلى المباراة الأخيرة ضد كمبالا.

وحال هزيمة الأهلي أمام الترجي سيكون الفريق الأحمر بحاجة للفوز أو التعادل مع كمبالا بالجولة الأخيرة.

القوة الضاربة

يحشد المدرب خالد بن يحيى المدير الفني لفريق الترجي القوة الضاربة في مباراة الأهلي.

ويعتمد بن يحيى على مهاجمه العائد بعد إصابة طويلة وهو طه ياسين الخنيسي نجم الفريق الذي يسعى لاستعادة بريقه التهديفي، بجانب أنيس البدري والثنائي الإيفواري فوسيني كوليبالي والكاميروني فرانك كوم.

رهان الأجانب

ويسعى الأهلي مع مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لحصد الفوز على الترجي، مراهنًا على تميز لاعبيه الأجانب الثلاثة: التونسي علي معلول والمالي ساليف كوليبالي والمغربي وليد أزارو.

ويعتمد الأهلي على إجادة كوليبالي لضربات الرأس، بجانب سرعة أزارو وإجادة معلول لإرسال الكرات العرضية، بخلاف وجود عناصر الخبرة مثل أحمد فتحي والحارس محمد الشناوي وسعد سمير ووليد سليمان مع غياب حسام عاشور للإيقاف بجانب مؤمن زكريا لأسباب فنية.

وأكد التونسي أنيس بوجلبان، مدرب نادي اتحاد بن قردان لإرم نيوز، أن المباراة تبدو مشتعلة بين الفريقين، خاصة أنها كلاسيكو عربي وشمال إفريقي.

وأضاف: “الترجي فريق كبير ولديه أوراق رابحة تستطيع قلب الموازين، بينما الأهلي يبحث عن الفوز لحسم تأهله رسميًا ومحاولة البحث عن الصدارة”.