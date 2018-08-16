صاحب فندق يحتجز لاعبي فريق في الدوري المغربي

تعرض لاعبو فريق شباب الريف الحسيمي، الذي يلعب في الدوري الاحترافي المغربي لكرة القدم، لموقف حرج جدًا اليوم الخميس، بعدما منعهم موظفو فندق بمدينة طنجة من المغادرة بأمر من صاحبه، قبل دفع مستحقات عن إقامتهم.

وأمر صاحب الفندق الذي نزل فيه اللاعبون خلال معسكرهم التدريبي بالمدينة، بإغلاق غرفهم ومنعهم من حزم أمتعتهم أو الحصول على أغراضهم الموجودة بها حسب موقع “اليوم 24”.

واضطر جميع اللاعبين إلى البقاء في قاعة الاستقبال، باستثناء اللاعب عمر بونتيا، الذي تسلل إلى داخل غرفته من خلال النافذة، وجمع أمتعته ثم توجه نحو مدينة الحسيمة.

وأفادت بعض المصادر أن مسؤولي الفريق يحاولون الاتصال بمسؤول سياسي من أبناء المنطقة للتدخل ودفع فاتورة الفندق، رغم أنه يوجد حاليًا في عطلة خاصة بإسبانيا.

يشار إلى أن نادي شباب الريف الحسيمي يعاني أزمة مالية خانقة، تسبب ارتباكًا في إدارته، حتى أن رئيس النادي عبد الإله الحتاش قدّم استقالته أول أمس الثلاثاء بعد موسم واحد، كما أن الاتحاد المغربي لكرة القدم لم يعترف بالجمعية العمومية الأخيرة للفريق بسبب مشاكله.