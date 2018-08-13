شاهد.. باتريك إيفرا باللباس الخليجي يرقص على أنغام أغنية تونسية (فيديو)

نشر اللاعب الدولي الفرنسي السابق، باتريك إيفرا، مقطع فيديو طريفًا عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي “إنستغرام” يظهر فيه وهو يرتدي لباسًا خليجيًا.

وقد شرع اللاعب السابق لكل من مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي ومارسيليا وموناكو الفرنسيين في الرقص على أنغام أغنية “سيدي منصور” للفنان التونسي صابر الرباعي.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين إياه خطوة إيجابية نحو انتشار الأغنية العربية.

يشار إلى أن باتريك إيفرا، البالغ من العمر 37 عامًا، فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة وحيدة، و5 مرات بلقب الدوري الإنجليزي، و3 مرات بلقب الدوري الإيطالي، ومرة بكأس العالم للأندية، وغيرها الألقاب.