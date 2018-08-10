الصفاقسي يتعادل مع النفط العراقي والرجاء المغربي يفوز على زغرتا اللبناني في البطولة العربية (فيديو)

حقق فريق الصفاقسي التونسي تعادلًا قاتلًا مع مضيفه النفط العراقي بهدف لكل منهما، في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وللتأهل إلى ثمن النهائي، يكفي الصفاقسي الفوز أو التعادل السلبي في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي النفط الذين أحكموا سيطرتهم على مجريات اللقاء، في رحلة بحث عن هدف التقدم.

وتكلل مجهود لاعبي النفط بالنجاح في الدقيقة 27 بإحراز مازن فياض هدف التقدم لأصحاب الأرض والجمهور.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، لينتهي الشوط الأول بتقدم النفط بهدف دون رد.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه النفط عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو الصفاقسي من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها لفوز النفط، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للصفاقسي في الدقيقة 90 نفذها حمزة المثلولي في الشباك لتنتهي المواجهة بالتعادل.

الرجاء المغربي ينتزع انتصارًا ثمينًا من زغرتا اللبناني

في مباراة أخرى، انتزع فريق الرجاء البيضاوي المغربي انتصارًا ثمينًا من مضيفه السلام زغرتا اللبناني بهدفين لهدف في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وللتأهل إلى ثمن النهائي، يكفي الرجاء الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بهدف نظيف في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره.

أضاع السلام زغرتا فرصة التقدم في الدقيقة 30 عندما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء له نفذها جان جاك يمين، إلا أنه أهدرها بغرابة.

وجاءت الدقيقة 43 لتشهد هدف التقدم للسلام زغرتا عن طريق الموريتاني امادو نياس، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض والجمهور بهدف دون رد.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه الرجاء البيضاوي عن فرصة التعادل، كثف لاعبو السلام زغرتا من هجماتهم في رحلة بحث عن هدف ثانٍ.

ومع حلول الدقيقة 64 نجح الرجاء البيضاوي في إدراك التعادل عبر محسن ياجور.

وفي الوقت الذي بحث فيه لاعبو الفريقين عن إحراز هدف الفوز، أضاف الرجاء هدفه الثاني عن طريق عمر بوطيب في الدقيقة 84، ليخرج الضيوف فائزين باللقاء.