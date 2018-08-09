الترجي التونسي يخطف تعادلًا ثمينًا من الاتحاد السكندري في البطولة العربية (فيديو)

تعادل فريق الاتحاد السكندري المصري، مع ضيفه الترجي الرياضي التونسي بهدف لكل منهما في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وللتأهل إلى ثمن النهائي، يكفي الاتحاد الفوز أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة أكثر من 1-1 في لقاء الإياب.

وتبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وتمكن الاتحاد صاحب الأرض والجمهور من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 62 عن طريق الإيفواري رزاق سيسي.

وبعدها بثمان دقائق، أدرك الترجي التعادل عن طريق بلال الماجري، ليبحث لاعبو الفريقين عن الفوز لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

الترجي يعود بتعادل ثمين أمام #الاتحاد_السكندري في استاد الإسكندرية

شاهد هدفي المباراة#كأس_العرب_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/BHLxCCsGTb — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٩ أغسطس ٢٠١٨

مولودية الجزائر ينتزع فوزًا من الرفاع البحريني

في مباراة أخرى انتزع فريق مولودية العاصمة الجزائري، فوزًا من مضيفه الرفاع البحريني بهدفين لهدف في ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وللتأهل إلى ثمن النهائي، يكفي المولودية الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أقل من 2-1 في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره.

دخل المولودية اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة ونجح في إحراز التقدم في الدقيقة الرابعة عبر وليد دراجة.

ومع حلول الدقيقة 40 أدرك الرفاع التعادل لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 58 ليضيف عبد الرحمن بورديم الهدف الثاني للمولودية.

وفشلت جميع محاولات الرفاع في إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، ليخرج المولودية فائزًا باللقاء.