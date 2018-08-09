أهداف مباراة الاتحاد السكندري والترجي.. رزاق سيسيه يتقدم والفريق التونسي يتعادل

نجح الإيفواري رزاق سيسيه لاعب نادي الاتحاد السكندري في إحراز الهدف الأول لفريقه في شباك الترجي التونسي، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية.

واستلم سيسيه الكرة وانطلق وراوغ مدافع الترجي، ووضع الكرة في شباك الفريق التونسي.

بانطلاقة قوية من منتصف الملعب.. رزاق سيسيه يسجل أول أهداف المباراة لـ #الاتحاد_السكندري أمام #الترجي#كأس_العرب_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/870PyE5aqO — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٩ أغسطس ٢٠١٨

وتعادل الترجي التونسي في الدقيقة 70 من الشوط الثاني.

بعد 8 دقائق من تقدم #الاتحاد_السكندري.. بدري يعادل النتيجة لـ #الترجي من متابعة رائعة#كأس_العرب_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/oGFaU9pZXb — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٩ أغسطس ٢٠١٨

ويسعى فريق الاتحاد السكندري لتحقيق فوز غالٍ ليسهل مهمته في مباراة العودة برادس، بينما يرغب الترجي في الخروج بنتيجة جيدة ليلعب بأريحية على أرضه.