أهداف مباراة الاتحاد السكندري والترجي.. رزاق سيسيه يتقدم والفريق التونسي يتعادل

أهداف مباراة الاتحاد السكندري والترجي.. رزاق سيسيه يتقدم والفريق التونسي يتعادل

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

نجح الإيفواري رزاق سيسيه لاعب نادي الاتحاد السكندري في إحراز الهدف الأول لفريقه في شباك الترجي التونسي، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية.

واستلم سيسيه الكرة وانطلق وراوغ مدافع الترجي، ووضع الكرة في شباك الفريق التونسي.

وتعادل الترجي التونسي في الدقيقة 70 من الشوط الثاني.

ويسعى فريق الاتحاد السكندري لتحقيق فوز غالٍ ليسهل مهمته في مباراة العودة برادس، بينما يرغب الترجي في الخروج بنتيجة جيدة ليلعب بأريحية على أرضه.

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