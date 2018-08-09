منع الأندية المدينة من قيد لاعبين جدد في الدوري الجزائري

قال عبدالكريم مدوار رئيس رابطة كرة القدم المحترفة في الجزائر، إنه لن يُسمح للأندية المدينة بقيد اللاعبين الجدد.

وأضاف مدوار في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: “الأندية التي تملك ديونًا لن تحصل على إجازات لاعبيها الجدد وستلعب بالقدامى والشبان”.

وتابع رئيس رابطة كرة القدم المحترفة: “خيرالدين زطشي (رئيس الاتحاد الجزائري) أكد لي أن كل الأندية سواسية ولن نضع فروقًا بينها، ولن نسمح لأي نادٍ بقيد لاعبيه الجدد إذا لم يسدد ديونه أو يجد صيغة اتفاق مع لاعبيه الدائنين”.

كما أكد مدوار أن هناك 5 أندية تعاني من ديون في الوقت الحالي، لكنه يتوقع أن ينخفض العدد إلى ناديين اثنين أو 3 أندية قبل انطلاق المسابقة غدًا الجمعة.

وتفتتح منافسات الدوري الجزائري بمواجهة النادي الرياضي القسنطينى ونصر حسين داي غدًا الجمعة.