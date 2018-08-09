بسبب وباء إيبولا.. الرجاء والدفاع الجديدي يطلبان نقل مبارتيهما من الكونغو الديمقراطية

ذكرت تقارير إعلامية مغربية، أن ناديي الرجاء البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي طلبا من الاتحاد المغربي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم نقل مبارتيهما في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية، بسبب تقرير لمنظمة الصحة العالمية أكد عودة وباء “إيبولا” بقوة لهذا البلد الأفريقي.

وحسب صحيفة الأحداث المغربية، فإن الناديين طلبا من الاتحاد المغربي لكرة القدم التدخل لدى الكاف لطلب نقل المبارتين خارج الكونغو الديمقراطية كما حدث مع غينيا في 2015 والتي لعبت في المغرب.

ويواجه الدفاع الحسني الجديدي مازيمبي الكونغولي يوم الـ 25 من الشهر الحالي برسم الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فيما يلتقي الرجاء البيضاوي فيتا كلوب يوم الـ 15 من الشهر الحالي برسم الجولة قبل الأخيرة من دوري المجموعات في كأس الكاف.