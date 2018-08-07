فوزي البنزرتي: أسعى لتطوير مستوى منتخب تونس وقيادته لنتائج جيدة

قال فوزي البنزرتي، المدرب الجديد لمنتخب تونس، اليوم الثلاثاء، إنه سيسعى لتطوير مستوى الفريق وقيادته لتحقيق نتائج جيدة.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم عيّن البنزرتي مدربًا جديدًا لمنتخبه الأول لمدة عامين، بعد رحيل نبيل معلول عقب مشاركته في نهائيات كأس العالم في روسيا.

وقال البنزرتي لدى تقديمه لوسائل إعلام: “يضم المنتخب مجموعة جيدة من اللاعبين ويتمتع بمستوى فني جيد وسنعمل على استثمار النقاط الإيجابية؛ من أجل تطوير المستوى الفني والأداء الجماعي لتحقيق نتائج إيجابية ترضي الجماهير”.

وأضاف البنزرتي (69 عامًا) الذي سبق له قيادة تونس بشكل مؤقت سابقًا في 1994 و2010: “التجربة الجديدة مختلفة تمامًا عن التجربتين السابقتين، لكن هذه المرة سيكون العمل مدروسًا من أجل إعداد المنتخب التونسي للاستحقاقات المقبلة بمواصلة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 وبداية تصفيات مونديال 2022”.

وقال وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم: إن اختيار البنزرتي لتولي تدريب المنتخب الأول جاء “نظرًا لزاده الفني وتاريخه الزاخر في كرة القدم وسجله الحافل بالألقاب والتتويجات مع مختلف الأندية التونسية والعربية”.

وضم الجهاز الفني لمنتخب تونس الثنائي مراد العقبي وماهر الكنزاري في منصب المدرب المساعد، إضافة إلى حمدي القصراوي كمدرب حراس مرمى.