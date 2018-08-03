المغربي فيصل فجر ينضم رسميًا إلى “كان” الفرنسي لثلاثة مواسم

أعلن نادي “كان” الفرنسي، اليوم الجمعة، تعاقده مع لاعب كرة القدم المغربي، فيصل فجر لمدة ثلاثة مواسم، دون الكشف عن التفاصيل المادية للتعاقد.

وجاء توقيع العقود بعدما اجتاز فجر الفحوصات الطبية بنجاح في مقر النادي ليتم منحه القميص رقم 28.

ونشر النادي الفرنسي بيانًا قال فيه:”تم التعاقد مع المغربي فيصل فجر لمدة 3 مواسم، وسيكون متواجدًا في المباراة الودية التي سيلعبها الفريق غدًا السبت مع غرونينغين الهولندي”.

ورغم عدم الإفصاح عن القيمة المالية للصفقة إلا أن وسائل الإعلام الفرنسية أشارت إلى أنها بلغت 2 مليون يورو.

ولعب فجر (30 عامًا) متوسط ميدان المنتخب المغربي، الموسم الماضي، في الدوري الإسباني الممتاز (الليغا) مع خيتافي، قادمًا من ديبورتيفو لاكورونيا، الذي فسخ عقده بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية.

وبرز اسم فجر، برفقة فريق “كان”، قبل أربع سنوات، حيث لعب مع الفريق، منذ العام 2011 حتى 2014، كما شارك مع النادي الفرنسي في 89 مباراة، وسجل 17 هدفًا، وصنع 23 أخرى.

ومنذ العام 2014، خاض فجر ثلاث تجارب في الدوري الإسباني الممتاز، لعب خلالها 140 مباراة، الأولى كانت برفقة إلتشي، موسم 2014-2015، والثانية لموسمين مع ديبورتيفو لاكورونيا، أما التجربة الثالثة فكانت مع خيتافي، الموسم الماضي.

ويعد فجر من الركائز الأساسية لمنتخب المغرب، وشارك في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا، كما لعب 25 مباراة مع “أسود الأطلس”، وسجل هدفين اثنين.