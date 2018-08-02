تعرّف على أسعار تذاكر مباراة كأس السوبر الإسباني في المغرب

تتراوح أسعار تذاكر مباراة كأس السوبر الإسباني بين فريقي برشلونة وإشبيلية، والمقرر إقامتها في الـ12 من الشهر الجاري بمدينة طنجة المغربية، بين 350 و2000 درهم (33 و190 يورو)، حسبما أعلن رسميًا، اليوم الخميس.

ونشر الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم، عبر حسابه بـ(فيسبوك) أسعار التذاكر وكانت مقسمة كالتالي: تذاكر “كبار الزوار” 2000 درهم، وتذاكر “الفئة الأولى” 1500 درهم (140 يورو)، وتذاكر الدرجات الأولى والثانية والثالثة 350 درهمًا، وهي أسعار غير مسبوقة في كرة القدم المغربية.

ويمكن شراء التذاكر عبر “الإنترنت” أو من خلال الصفحة الخاصة بالاتحاد المغربي لكرة القدم، أو من شباك التذاكر بملعب (بن بطوطة)، الذي سيستضيف اللقاء، بدءًا من السبت المقبل.