رسميًا.. جمال بلماضي مدربًا للمنتخب الجزائري (صور)

قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم إنه قرر تعيين المدرب جمال بلماضي مدربًا للمنتخب الأول، حتى نهاية كأس العالم 2022.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان نشره في موقعه على الإنترنت: “جمال بلماضي هو المدرب الجديد للفريق الوطني بعد الاتفاق الذي توصل إليه مع خيرالدين زطشي رئيس الاتحاد يوم الأربعاء أول أغسطس في باريس”.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم فسخ تعاقده مع المدرب رابح ماجر الذي تولى مسؤولية تدريب الخضر خلفًا للإسباني لوكاس ألكاراز في أكتوبر.

وتعرَّض ماجر وهو لاعب سابق لضغوط كبيرة بعد الخسارة من الرأس الأخضر والبرتغال في مباراتين وديتين.

ويواجه منتخب الجزائر منافسه منتخب غامبيا في الجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، علمًا أنه تصدر المجموعة الرابعة متساويًا مع منتخب بنين بعد فوزه 1/0 على توغو.

وفشل منتخب الجزائر في التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد أن تأهل لمونديالي 2010 و2014.