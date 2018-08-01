فوزي البنزرتي: لا أستطيع رفض نداء تونس

غادر التونسي فوزي البنزرتي فريق الوداد البيضاوي ليعود إلى بلده ليتسلّم رسميًا مهمة تدريب المنتخب التونسي الأول خلفًا لنبيل معلول، فيما كلفت إدارة الفريق المغربي عبد الهادي السكتيوي المدير التقني بمهمة تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت في انتظار البحث عن مدرب جديد.

وعقد فوزي البنزرتي ندوة صحفية قبل الرحيل لتونس أكد من خلالها أنه لم يفاوض الاتحاد التونسي لكرة القدم خلال معسكر الوداد البيضاوي في تونس، وأنه تلقّى عرضًا لتدريب منتخب بلاده، ولم يكن يستطيع رفضه لكون ذلك مهمة وطنية.

وقال البنزرتي:”تمنيت أن أدرب الوداد البيضاوي لفترة طويلة، وأي شخص لا يمكنه رفض تلبية نداء وطنه، فتدريب المنتخب الأول مهمة وطنية.”

وأعلن رئيس الوداد البيضاوي سعيد الناصيري أن عدة مدربين مرشحين لخلافة التونسي فوزي البنزرتي، من بينهم البوسني وحيد حاليلوفيتش، والبرتغالي جوزي روماو.

من جهة أخرى عاد المهاجم الليبيري وليام جبور إلى الوداد البيضاوي، ووقّع عقدًا لمدة 3 مواسم براتب سنوي هو الأعلى في الدوري المغربي للمحترفين، ويصل إلى حوالي 600 ألف دولار.