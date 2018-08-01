تقارير.. جمال بلماضي يقترب بقوة من قيادة منتخب الجزائر

كشفت تقارير صحافية عن اقتراب جمال بلماضي، المدرب السابق لنادي الدحيل القطري، من تولي مسؤولية تدريب منتخب الجزائر خلفًا لرابح ماجر، الذي أقيل من منصبه، في يونيو/حزيران الماضي.

وقال بلماضي، لأحد الإعلاميين الجزائريين، الذي تواصل معه عبر “فيسبوك” أمس الثلاثاء، إنه تلقى اتصالًا رسميًا من الاتحاد الجزائري، مضيفًا أنه لا يعرف إن كان هذا الاتصال سيؤول في النهاية، إلى اتفاق أم لا.

ورفض بلماضي، الكشف عن موعد لقائه برئيس الاتحاد الجزائري، مكتفيًا بالتأكيد على أن الأمور لا تزال في بدايتها.

ويبدو أنَّ مغالاة المدربين الأجانب في مطالبهم المالية، دفعت برئيس الاتحاد الجزائري إلى تحويل اهتمامه إلى بلماضي، الذي لم يكن إطلاقًا ضمن قائمته المفضلة.

وكان خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أشار مؤخرًا إلى أن المفاوضات مع المدير الفني الجديد للخضر، بلغت مرحلة متقدمة جدًا، ولم يتبق سوى تفاصيل صغيرة قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال زطشي، في تصريحات للصحافة، في أعقاب الاجتماع الشهري لاتحاد الكرة، إن المدير الفني المرشح متحمس ليكون على رأس الخضر، وهو يدرك أن المنتخب يملك قدرات فنية كبيرة.

وأضاف: “تفاصيل مالية تمنعنا من إتمام الاتفاق، العقد الذي سيربطنا بالمدير الفني الجديد سيكون على المدى المتوسط، ويشمل نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، وتصفيات مونديال 2022”.