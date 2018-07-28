فوزي البنزرتي مدربا لمنتخب تونس خلفا لنبيل معلول

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم السبت، رسميا تعيين فوزي البنزرتي مدربا جديدا للمنتخب خلفا لنبيل معلول.

ورحل معلول عن تدريب تونس لتولي قيادة الجهاز الفني في الدحيل القطري، بعد المشاركة في كأس العالم 2018 والخروج من دور المجموعات.

????⚪ OFFICIEL : Faouzi Benzarti est le nouveau sélectionneur de la Tunisie ! #Tunisie ???????? pic.twitter.com/ISSpXynGBr — Tunisie Football (@tunisiefootball) July 28, 2018

وأوضح الاتحاد التونسي، في بيان له، أن عقد البنزرتي يمتد إلى موسمين قابلين للتجديد، مع منحه الحرية في اختيار المساعدين.

وتولى البنزرتي تدريب منتخب بلاده مرتين سابقتين عامي 1994 و2010.

ومن المنتظر أن يترك البنزرتي مهام عمله مع الوداد المغربي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

ويمتلك البنزرتي لاعب اتحاد المنستير السابق خبرة تدريبية ضخمة إذ قاد أندية النجم الساحلي والإفريقي والترجي والصفاقسي ودرب منتخب ليبيا في 2007.

وحقق البنزرتي لقب الدوري التونسي 9 مرات كمدرب كما توج بدوري أبطال أفريقيا مع الترجي عام 1994.

وحصل البنزرتي على الميدالية الفضية رفقة الرجاء في كأس العالم للأندية عام 2013.

يذكر أن المنتخب التونسي ودع مونديال روسيا من الدور الأول، بعد أن جمع 3 نقاط فقط، إثر الهزيمة أمام إنجلترا وبلجيكا والفوز على بنما.