المغرب تحاول إقناع ماتيو الغندوزي لاعب آرسنال باللعب لمنتخبهم بدلًا من فرنسا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، رغبته الكبيرة في إقناع متوسط ميدان فريق آرسنال الإنجليزي، ماتيو الغندوزي، الفرنسي ذو الأصول المغربية، من أجل تمثيل بلاده بدل فرنسا.

وانتقل الغندوزي، 19 عامًا فقط، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلى صفوف فريق آرسنال، قادمًا إليه من لوريان الفرنسي، لمدة أربعة مواسم، مقابل 8 ملايين يورو.

من جانبه، قال ناصر لاركيت، المدير التقني الوطني للمنتخبات المغربية، للأناضول، إن “الاتحاد ربط اتصالاته مع هذا اللاعب، منذ أزيد من عامين؛ من أجل إقناعه باللعب للمغرب عوضًا عن فرنسا، غير أنه طلب مهلة للتفكير”.

وأضاف لاركيت: “جلسنا مع اللاعب ماتيو الغندوزي، ووالده، وحاولنا إقناعه باللعب للمغرب، وبالضبط رفقة المنتخب الوطني لأقل من 17 عامًا، لكنه أخبرنا بأنه يفضل مجاورة (اللعب لصالح) منتخب فرنسا”.

وأردف: “رغبة الغندوزي في اللعب مع منتخب فرنسا، لأقل من 17 عامًا، لا تعني أنه سيلعب أيضًا مع المنتخب الأول، مازلنا نراقب اللاعب ونحاول إقناعه”.

وأوضح لاركيت: “اللاعب أمين حارث (شالكه الألماني) رفض في البداية اللعب مع المغرب، وفاز مع فرنسا ببطولة أوروبا للشبان، لكنه في الأخير اختار اللعب مع المنتخب المغربي الأول، وليس فرنسا، وهو الأمر الذي حدث أيضًا مع حكيم زياش (أجاكس الهولندي)”.

يشار إلى أن الغندوزي، من أب مغربي وأم فرنسية، شارك أساسيًا في مباراة آرسنال الأخيرة، أمام أتلتيكو مدريد الودية، بالولايات المتحدة الأمريكية، وقدم أداء محترمًا.