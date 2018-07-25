المدافع التونسي ياسين مرياح ينتقل لأولمبياكوس اليوناني

أكمل ياسين مرياح مدافع الصفاقسي ومنتخب تونس لكرة القدم اليوم الأربعاء، إجراءات انتقاله لأولمبياكوس اليوناني في عقد يمتد إلى أربع سنوات.

ووقع مرياح الذي شارك مع منتخب تونس في نهائيات كأس العالم بروسيا عقدًا مع الفريق اليوناني، دون أن يتم الكشف عن الجوانب المالية للصفقة.

ونقل موقع الصفاقسي على الإنترنت عن مرياح (25 عامًا) قوله “أتمنى بداية موفقة وناجحة مع فريقي الجديد أولمبياكوس، بعد تجربة رائعة مع الصفاقسي الذي شكل بوابة للاحتراف للعديد من اللاعبين”.

وأضاف مرياح الذي لعب لأريانة بالدرجة الثانية، ثم نجم المتلوي قبل أن ينتقل للصفاقسي عام 2015: “أشكر جماهير الصفاقسي التي ساندتني ووقفت إلى جانبي ودفعتني إلى بلوغ هذا المستوى”.

وأنهى الصفاقسي الموسم الماضي في المركز الرابع بفارق 12 نقطة عن الترجي المتوج باللقب.

وكان المدافع الشاب قد أجرى الفحوص الطبية مع أولمبياكوس قبل أسبوعين، لكن حسم صفقة الانتقال تأجل بسبب خلاف بين النادي اليوناني والصفاقسي بشأن الأمور المالية.