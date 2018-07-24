ساني يتحدث عن المنافسة مع رياض محرز في مانشستر سيتي

يبدو أن نجم مانشستر سيتي الشاب ليروي ساني متشوق للروح التنافسية المنتظرة داخل الفريق، بعد قدوم النجم الجزائري رياض محرز.

واستطاع مانشستر سيتي قبل أسابيع قليلة حسم صفقة نجم المنتخب الجزائري وفريق ليستر سيتي الإنجليزي في صفقة تُقدر بمبلغ 60 مليون جنيه إسترليني؛ لدعم الترسانة الهجومية لكتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وتعاقدت إدارة السيتي مع اللاعب بعقد يمتد لفترة 5 مواسم، ليبدأ محرز مشواره مع حامل اللقب تحت قيادة غوارديولا، وبعد قدوم محرز إلى السيتي أصبحت الترسانة الهجومية للفريق تضم العديد من الأسماء اللامعة على رأسها المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو وبجواره رحيم سترلينغ وساني، بالإضافة إلى كيفين دي بروين ودافيد سيلفا اللذين يلعبان في العمق بصورة أكبر.

ومن قبل كان محرز يمتاز بأداء المهام الهجومية بشكل تقليدي، إلا أن المدرب الإسباني المخضرم يتمتع بسجل حافل في تغير المهام الهجومية للاعبين.

ورحب النجم الألماني الشاب ليروي ساني بالروح التنافسية التي سوف يجلبها رياض محرز إلى الفريق، مؤكدًا أن الفريق سوف يستفيد كثيرًا من الصفقة خلال مجريات الموسم.

وأضاف ساني: “محرز لاعب عظيم، وسوف يضيف الكثير لنا وسوف يساعدنا على الارتقاء بمستوى الفريق”.

واستطرد: “أعتقد أن وجود منافسة بالفريق هو أمر جيد للغاية بالنسبة للجميع، ما يساعد اللاعبين على الظهور في أفضل صورة ممكنة ويضع الفريق في استعداد تام للعب بشكل جيد”.

وأكمل: “قائمة الفريق هي ما تجعل شكله أفضل، فالأمر يساهم في عملية التدوير بالفريق أثناء الموسم، ومن الممكن أن يلعب برناردو سيلفا في منتصف الملعب”.

واختتم ليروي ساني: “كثرة اللاعبين أصحاب المهارات في الفريق تساهم في جعل الجميع يظهر في لياقة جيدة وبصورة أكثر جاهزية للمباريات، ولن يضطر اللاعبون للعب جميع المباريات خلال الموسم، ما يمكنهم من الحصول على بعض الراحة”.