مالاغا الإسباني يتعاقد مع منير المحمدي حارس المنتخب المغربي

أعلن فريق مالاغا الإسباني، الممارس في دوري الدرجة الثانية، تعاقده رسميًا مع الحارس المغربي، منير المحمدي، قادمًا من فريق نومانسيا، الذي يمارس هو الآخر في نفس الدوري، في صفقة انتقال حر.

وكشف النادي الإسباني، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عن توقيعه لعقد مع الحارس الأول للمنتخب المغربي لمدة أربع سنوات، دون الكشف عن التفاصيل المادية لهذه الصفقة.

وأجرى الحارس المغربي، صباح اليوم، الفحوصات الطبية بنجاح في المركز الطبي التابع للنادي، تمهيدًا لتوقيعه للعقد.

وكشف النادي الإسباني أنه سيقدم لاعبه المغربي الجديد، صباح غدٍ الجمعة، في ندوة صحفية ستعقد الساعة 11: 30 بالتوقيت المحلي (09: 30 ت.غ)، في مقر النادي.

وفي كلمة له بالمناسبة، عبّر المحمدي عن سعادته الكبيرة، بعد توقيعه في صفوف الفريق الأندلسي.

وقال المحمدي: “أنا سعيد جدًا بالتواجد هنا، أتمنى أن أساهم في تحقيق الانتصارات مع فريق ملقة، وأن أقدم إن شاء الله الإضافة المرجوة”.

ويعتبر المحمدي ثاني لاعب مغربي يتعاقد معه الفريق الأزرق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد بدر بولهرود، القادم من الفتح الرباطي، لينضما للمهاجم المغربي الآخر، يوسف النصيري، الذي يلعب مع الفريق منذ سنوات.

جدير بالذكر، أن المحمدي، الذي دشن مساره الاحترافي في فريق مليلية، حمى عرين “أسود الأطلس” خلال جميع المباريات التي خاضها في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا.