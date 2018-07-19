خير الدين زطشي: الإعلان عن اسم مدرب الجزائر الجديد في هذا التوقيت

قال خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس إن المفاوضات من أجل تعيين مدرب جديد لمنتخب الجزائر انحصرت في اسمين اثنين فقط دون أن يكشف عنهما، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن اسم المدرب مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير.

وأوضح:”نحن في مفاوضات مع مدربين اثنين تحسبًا للاتفاق مع واحد منهما لتعيينه مدربًا وطنيًا”.

وكان الاتحاد الجزائري انفصل بالتراضي عن رابح ماجر مدرب المنتخب السابق بعد أقل من عام بسبب “النتائج السيئة” وفقًا لما ورد في بيان الاتحاد وقتها.

وتعرَّض ماجر لانتقادات لاذعة منذ توليه مسؤولية تدريب الجزائر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بداعي افتقاره للخبرة المطلوبة في هذا المنصب، وبسبب عدم تركه لبصمة في تجارب سابقة.

وكشف “زطشي” عن مفاوضات أجراها الاتحاد الجزائري مع وحيد خليلوجيتش الذي أُقيل من تدريب منتخب اليابان قبل نحو شهرين من كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وسبق أن تولّى المدرب البوسني تدريب الجزائر في الفترة ما بين 2011 و2014، وقاد المنتخب القادم من شمال أفريقيا للتأهل لدور 16 لأول مرة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم في البرازيل في 2014 وهو أكبر إنجاز حققته الجزائر في البطولة خلال أربع نسخ شاركت فيها.

وكان الجزائري جمال بلماضي قد نفى في وقت سابق هذا الشهر تلقيه أي عرض لتدريب المنتخب الجزائري بعد اعتذاره عن عدم استكمال مسيرته مع الدحيل بطل قطر.

وقال “زطشي” إن الإعلان عن اسم المدرب الجديد سيكون قريبًا، ولن يؤثر سلبًا على استعدادات الجزائر للبطولات القارية المقبلة.

وأضاف:”المدرب القادم ستعرفونه خلال الأيام المقبلة، وسيكون ذلك في بداية أغسطس، أو نهاية الشهر الحالي، ولا خوف من ضيق الوقت تحسبًا لمباراة جامبيا المقبلة في تصفيات كأس أفريقيا، والمدرب الجديد سيكون لديه الوقت الكافي للتحضير لهذه المباراة”.