سانت جالن السويسري يضم التونسي سليمان كشك

أعلن نادي سانت جالن السويسري، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع التونسي سليمان كشك قادمًا من الإفريقي لمدة موسمين حتى يونيو/ حزيران 2020.

وقال سانت جالن في بيان بموقعه على الإنترنت: إن كشك (24 عامًا) “وقّع عقدًا مع النادي حتى صيف 2020” دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وكان كشك الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع انضم للإفريقي في يناير/ كانون الثاني 2017 قادمًا من البنزرتي بعقد لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.

ونقل موقع سانت جالن عن بيتر تسيدلر مدرب الفريق قوله: “كشك لاعب شاب جديد ينضم للنادي ويريد أن يبدأ خطوته التالية في مسيرته مع الفريق.

“يمتلك الإمكانيات ويريد تأكيدها في أوروبا. من المهم ان يتأقلم في أسرع وقت وسنشجعه على تطوير مهاراته”.