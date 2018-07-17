رونار ينفي نيته تدريب منتخب أفريقي آخر غير المغرب

نفى المدرب الفرنسي هيرفي رونار كل الإشاعات التي انتشرت مؤخرًا، بخصوص انتقاله لتدريب منتخب آخر، وإمكانية إنهاء عقده مع منتخب المغرب، وأكد “الثعلب”، كما يُلقب، عبر رسالته على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أنه لن يتخلى عن تدريب أسود الأطلس، باعتبار هذا الموضوع لايزال سابقًا لأوانه.

وأكد رونار، في رسالته، أنه احترامًا للمغرب والمغاربة فإنه في حالة مغادرته المنتخب المغربي لن تكون وجهته صوب أي فريق أفريقي.

الجدير بالذكر أن هيرفي رونار كان قد تلقى عدة عروض من دول مختلفة أبرزها الجزائر، التي أكدت في تصريحاتها الرسمية أنها مستعدة لدفع الشرط الجزائي 4 ملايين دولار، مقابل الظفر بخدمات المدرب الفرنسي.

يذكر أن رونار لديه عرض أيضًا من منتخب اليابان.