التعادل يحسم مباراة الفيصلي والأفريقي في البطولة العربية

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 مباراة الفيصلي السعودي وضيفه الأفريقي التونسي، في إطار مباريات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى البطولة العربية، التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وكان الفيصلي البادئ بالتسجيل، عبر لاعبه زي إدواردو في الدقيقة 13.

وكان الشوط الثاني أكثر إثارة بتسجيل 3 أهداف، إذ تعادل الأفريقي في الدقيقة 58 عبر زهير الذوادي، في حين تقدم بلال الخفيفي للفريق التونسي بهدف في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 90 أدرك الفيصلي التعادل عبر لاعبه سلطان مندش.

وتضم المجموعة الأولى في التصفيات أندية الأفريقي والفيصلي والنجمة اللبناني والوئام الموريتاني.

وفي الجولة المقبلة يلتقي الفيصلي مع النجمة، على أن يلعب الأفريقي ضد الوئام الأحد المقبل الموافق 20 مايو.

على أن تختتم يوم 23 مايو بمواجهة بين الأفريقي والنجمة، في حين يلتقي الفيصلي مع الوئام.

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نهاية المباراة : الأفريقي التونسي يتعادل إيجابياً 2-2 مع الفيصلي السعودي ضمن مواجهات المجموعة (ِA) في #التصفيات_المؤهلة_لكأس_العرب pic.twitter.com/rtCRt9tTdR — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) May 17, 2018

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جانب من مباراة الأفريقي التونسي والفيصلي السعودي في التصفيات المؤهلة لكأس العرب التي تقام الآن في استاد الجوهرة بجدة pic.twitter.com/AHX8ZFCIGI — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) May 17, 2018