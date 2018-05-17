رسميًا.. إعلان قائمة منتخب المغرب لكأس العالم 2018

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب المغربي، اليوم الخميس، القائمة النهائية للمنتخب الوطني، والتي ستخوض نهائيات كأس العالم في روسيا الشهر المقبل.

ولم تحمل تشكيلة المنتخب المغربي، أي مفاجأة، إذ ضمّت الأسماء المعتادة التي خاضت تصفيات كأس العالم، وعرفت القائمة تواجد 3 أسماء احتياطيين.

ويلعب المنتخب المغربي في كأس العالم ضمن المجموعة الثانية التي تضم: البرتغال، وإسبانيا، وإيران.

وجاءت قائمة المنتخب المغربي للكرنفال العالمي على النحو التالي:

حراسة المرمى: منير المحمدي (نومانسيا الإسباني)، وياسين بونو (خيرونا الإسباني)، ومحمد رضا التكناوتي (اتحاد طنجة).

الدفاع: نبيل درار (فنربخشة التركي)، ومروان داكوستا (إسطنبول باشاكشهر التركي)، وغانم سايس (وولفرهامبتون الإنجليزي)، وحمزة منديل (ليل الفرنسي)، والمهدي بنعطية (يوفنتوس الإيطالي)، وأشرف حكيمي (ريال مدريد الإسباني)، وبدر بانون (الرجاء الرياضي).

خط الوسط: كريم الأحمدي (فينورد الهولندي)، وسفيان امرابط (فينورد الهولندي)، ويوسف أيت بناصر (كان الفرنسي)، ومبارك بوصوفة (الجزيرة الإماراتي)، ويونس بلهندة (غالاتا سراي التركي)، وفيصل فجر (خيتافي الإسباني)، وأمين حاريت (شالكة الألماني)، ونورالدّين امرابط (ليغانيس الإسباني)، وحكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي).

الهجوم: أيوب الكعبي (نهضة بركان)، وخالد بوطيب (مالطيا سبور التركي)، وعزيز بوحدوز (سانت باولي الألماني)، والمهدي كارسيلا (ستاندار دولييغ البلجيكي).

القائمة الاحتياطية: الحجام وليد (أميان الفرنسي)، ومزراوي نصير (أياكس أمستردام الهولندي)، ويوسف النصيري (ملقا الإسباني)