تعرّف على جدول مباريات تصفيات البطولة العربية للأندية (صورة)

تُفتتح مباريات البطولة العربية للأندية 2018 غدًا الخميس، بمباراة الأفريقي التونسي والفيصلي السعودي، حيث تبدأ، الخميس، تصفيات البطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وفي اليوم نفسه يلعب النجمة اللبناني مع الوئام اللبناني.

ويوم الجمعة يلعب الاتحاد السكندري مع الفتح المغربي، والسالمية الكويتي مع أساس تيليكوم الجيبوتي.

وستتم إقامة المباريات على ملعب “الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في المملكة العربية السعودية.

وسيتم نقل المباريات على قناة (ksa sport) السعودية على نايل سات وعرب سات.

وسيعقد مساء اليوم الأربعاء اجتماع تنظيمي سيحضره ممثلو الفرق المشاركة بالبطولة؛ لشرح نظام البطولة.

وفيما يلي موعد المباريات كاملًا: