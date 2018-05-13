النادي الأفريقي يتوَّج بلقب كأس تونس بفوزه 4-1 على النجم الساحلي (فيديو)

احتفظ النادي الأفريقي بلقب كأس تونس لكرة القدم، بعد فوزه 4-1 على النجم الساحلي في المباراة النهائية اليوم الأحد.

وتقدم وسام بن يحيى للأفريقي في الدقيقة 37، عندما استغل سقوط الكرة من يد حارس النجم ووضعها في الشباك، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف صابر خليفة الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، قبل أن يجعل غازي العياري النتيجة 3-صفر بعدها بثلاث دقائق.

وقلص رامي البدوي الفارق للنجم الساحلي، بضربة رأس قبل النهاية بعشر دقائق.

وكاد المصري عمرو مرعي مهاجم النجم أن يجعل النتيجة 3-2 للأفريقي بضربة رأس قرب النهاية، لكن دفاع الأفريقي أخرجها من على خط المرمى.

وسجل خليفة هدفه الشخصي الثاني والرابع للأفريقي في الدقيقة الرابعة، من الوقت المحتسب بدل الضائع، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.