ابنة مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار تتعرض لمحاولة اغتصاب

كشفت الصحافة الفرنسية عن أن، كانديد رونار، ابنة مدرب المنتخب المغربي، هيرفي رونار، تعرضت لمحاولة اغتصاب خلال تصوير أحد أشهر برامج تلفزيون الواقع، والمتهم واحد من زملائها في البرنامج يدعى، إيدي غويوت.

وكان برنامج “كوه-لانتا” يصور في جزر الفيدجي، عندما استعملت كانديد جهاز الاتصال اللاسلكي، يوم الأربعاء الماضي، لإخبار الإدارة بأنها تعرضت لمحاولة اغتصاب، وتكلفت بها الطبيبة النفسية المتواجدة في موقع التصوير، وقد تم نقل المتهم إلى مكان آخر.

الواقعة تسببت في وقف تصوير الموسم الثاني من البرنامج، الذي يحقق نسب مشاهدة عالية على القناة الأولى الفرنسية، حسبما جاء في البلاغ الذي أصدرته الشركة المنتجة.

وأكد المدرب هيرفي رونار ما تعرضت له ابنته البالغة من العمر 21 عامًا، وصرح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، في تلميح إلى كونه سيلجأ إلى القضاء.

أما المتهم إيدي غويوت، فينفي كل المنسوب إليه، إذ اتخذ محاميًا للدفاع عنه يسمى جيريمي أسوس، وهو معروف بترافعه في ملفات حظيت بتغطية إعلامية كبيرة حسب موقع “كلوزر” الفرنسي.