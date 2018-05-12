الإصابة قد تحرم تونس من جهود ياسين الخنيسي في كأس العالم

باتت مشاركة طه ياسين الخنيسي، مهاجم الترجي، بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، مع منتخب بلاده في كأس العالم الشهر المقبل محل شك، بعد تعرضه لإصابة عضلية تستوجب الراحة ثلاثة أسابيع.

وقال الترجي عبر موقعه على الإنترنت، اليوم السبت: “أظهر الفحص الذي خضع له الخنيسي بأشعة الرنين المغناطيسي تعرضه لإصابة عضلية، وسيرتاح لمدة ثلاثة أسابيع قبل الخضوع لفحص جديد لمتابعة تطور حالته”.

وسيغيب الخنيسي، البالغ 26 عامًا، عن مواجهة فريقه المقبلة في دوري أبطال أفريقيا، عندما يستضيف تاونشيب رولرز من بوتسوانا.

وغادر الخنيسي أرض الملعب بعد 20 دقيقة من بداية مباراة الترجي أمام شبيبة القيروان، التي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة الأخيرة من الدوري يوم الخميس لماضي.

وسجل الخنيسي، الذي خاض 17 مباراة بين 26 في الدوري هذا الموسم، ثمانية أهداف قاد بها الترجي إلى الفوز باللقب.

وحال تأكد غياب الخنيسي عن كأس العالم سينضم إلى زميله يوسف المساكني، قائد الدحيل القطري، الذي غاب عن تشكيلة تونس في كأس العالم بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويعاني علي معلول، ظهير أيسر الأهلي المصري، من إصابة في الكاحل، في حين يخضع أمين بن عمر لاعب وسط النجم الساحلي للعلاج من إصابة في الركبة.

وستخوض تونس الدور الأول لكأس العالم ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات إنجلترا وبلجيكا وبنما.