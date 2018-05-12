شباب قسنطينة يتوج بلقب الدوري الجزائري قبل جولة على النهاية

توج شباب قسنطينة بلقب دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم قبل جولة واحدة على النهاية بعد فوزه 2-1 على مستضيفه اتحاد البليدة متذيل الترتيب، اليوم السبت.

ورفع شباب قسنطينة رصيده إلى 56 نقطة متفوقًا بفارق خمس نقاط عن ملاحقه المباشر شبيبة الساورة الذي فاز 1-صفر على ضيفه مولودية وهران.

وحول شباب قسنطينة تأخره بهدف عيسى الباي في الدقيقة 32 ليسجل هدفين في الشوط الثاني لينتصر في المباراة.

فقد أدرك سيد علي العمري التعادل للضيوف في الدقيقة 56 قبل أن يحرز الهادي بلعميري هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

وهذا اللقب الثاني لشباب قسنطينة بعد موسم 1996-1997.