النادي الأفريقي يضمن المركز الثاني في ترتيب الدوري التونسي

ضمِن‭ ‬الأفريقي مركز الوصافة المؤهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم خسارته خارج ملعبه 1/0 أمام مضيفه الصفاقسي، في الجولة الختامية بالدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس.

وتوّج ماهر الحناشي سيطرة أصحاب الأرض، عندما هزّ الشباك بتسديدة أرضية من موقع قريب قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء.

ورغم الخسارة ضمن الأفريقي الوصافة، مستفيدًا من هزيمة النجم الساحلي منافسه على المركز الثاني 2/1 أمام مضيفه اتحاد بنقردان.

ويتقاسم الأفريقي مع النجم الساحلي المركز الثاني برصيد 47 نقطة لكل منهما، لكنه يتفوق عليه في المواجهات المباشرة، بعدما تغلب عليه ذهابًا وإيابًا.

وحل الصفاقسي في المركز الثالث متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن الأفريقي والنجم الساحلي.

وانتزع اتحاد بنقردان فوزًا غاليًا على النجم الساحلي ليحصل على فرصة ثانية للبقاء بدوري الأضواء بخوض مباراة فاصلة ضد صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.

وافتتح الأسعد الجزيري التسجيل لاتحاد بنقردان بعد نصف ساعة من بداية اللعب، ثم أضاف شهاب الزغلامي الهدف الثاني بعد 9 دقائق، قبل أن يقلص المصري عمرو مرعي الفارق للنجم الساحلي في الدقيقة 81.

وقال سمير السليمي مدرب اتحاد بنقردان: “سعداء بالنتيجة التي حققناها لكن تنتظرنا مباراة لا تقل أهمية عندما نخوض مواجهة فاصلة ضد ثالث ترتيب الدرجة الثانية لحسم البقاء بدوري الأضواء.. نؤجل الفرحة للأسبوع المقبل”.

ورافق ترجي جرجيس منافسه أولمبيك مدنين إلى دوري الدرجة الثانية رغم فوزه عليه 3/0 حملت توقيع مالك بحر وشهاب الجبالي وعلاء عباس.

وتساوى اتحاد بنقردان مع ترجي جرجيس الفائز 3/0 على أولمبيك مدنين برصيد 26 نقطة لكل منهما في المركز الثاني عشر، لكنه يتفوق عليه بفضل المواجهات المباشرة.

وضمن الملعب القابسي البقاء مع أندية النخبة بعد فوزه 2/0 على الملعب التونسي بهدفي إيزاكا أبودو وخالد الغرسلاوي.

وحسم الملعب القابسي صراع البقاء بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر متقدمًا بفارق نقطتين عن اتحاد بنقردان وترجي جرجيس.

وفاز البنرتي 3/2 على ضيفه مستقبل قابس وتغلب نجم المتلوي 2/1 على الاتحاد المنستيري في مواجهتين دون رهان.