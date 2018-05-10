منتقدًا فكرة التنظيم المشترك.. بلاتر يناشد بمنح مونديال 2026 للمغرب

ناشد السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنح تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم 2026 إلى المغرب، منتقدًا فكرة التنظيم المشترك.

وينافس الملف المغربي لتنظيم المونديال ملفًا مشتركًا يضم أمريكا والمكسيك وكندا، ويسعى الملفان، إلى استمالة أكبر قدر ممكن من الأصوات والداعمين، قبل مرحلة الحسم التي ستقام في الـ 13 من يونيو/ حزيران المقبل، في روسيا.

وفي تصريح لشبكة “بي بي سي” البريطانية، قال بلاتر “يجب تنظيم مباريات كأس العالم في بلد واحد بدلاً من استضافة بضع دول لفاعلياتها”.

وأضاف بلاتر (82 عامًا)، “تقدمت ثلاث دول بملف مشترك لاستضافة مونديال 2026 وهي: أمريكا وكندا والمكسيك، وأثبتت كل دولة منها أنها تستطيع تنظيم البطولة بمفردها، فلماذا تجتمع الثلاث معًا في ملف واحد”.

وأوضح “لقد تم تنظيم كأس العالم في أكثر من بلد مرة واحدة فقط عندما استضافتها كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، وهي بطولة أصفها بالكابوس في التنظيم”.

وأشار “المنافسات المشتركة رفضت بعدها من ليبيا وتونس في نهائيات 2010، وإسبانيا والبرتغال، وبلجيكا وهولندا عام 2018 ، بسبب قرار من الفيفا بعدم النظر في أي ملف مشترك”.

وتابع بلاتر تصريحاته قائلًا “أدعو أن يذهب تنظيم مونديال 2026 إلى المغرب بأي شكل من الأشكال”.

وبسؤاله حول سعيه في تبرئة نفسه من الاتهامات المنسوبة إليه في قضايا متعلقة بالفساد، قال بلاتر “نعم، بكل تأكيد”.

وعاقبت لجنة القيم، التابعة للفيفا في الـ 21 من ديسمبر/ كانون الأول 2015، بلاتر والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني، بالإيقاف لمدة 8 سنوات عن ممارسة أي نشاط يرتبط بكرة القدم، سواء كان إداريًا، أو رياضيًا، أو من أي نوع، لتورطهما بـ”قضايا فساد”.

وبعدها تقدم الثنائي بلاتر وبلاتيني بطعون على قرار الإيقاف لتخفض لجنة الطعون في فبراير/ شباط 2016 العقوبة إلى 6 سنوات، والعام الماضي أيدت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) قرار الإيقاف.

وتولى بلاتر رئاسة أكبر منظومة رياضية على مستوى العالم (فيفا) طوال 17 عامًا حتى استقال في يونيو/ حزيران من عام 2015.