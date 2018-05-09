“فيفا” يطرح تصويت على “شعارات حافلات” المنتخبات المشاركة في المونديال (صور)

تواصل روسيا استعدادها لاستضافة كأس العالم بعد نحو شهر وقد استعدت الحافلات التي ستقل كلَّ منتخب من المنتخبات الـ32 التي ستشارك في البطولة عبر اختيار ثلاثة شعارات يتم التصويت لاختيار إحداها على حافلة الفريق.

وأشارت صحيفة “صن” البريطانية إلى أن كل دولة من الدول المشاركة في البطولة لديها قائمة من ثلاثة شعارات عليها أن تختار واحدًا منها عبر التصويت على موقع “الفيفا” على الإنترنت قبل انطلاق البطولة.

وكانت نماذج المنتخب الإنجليزي هي:”نسير للأمام كشخص واحد”، و”نسير نحو الانتصار” و “الفخر والشغف معًا.

وكان شعار المنتخب الياباني:”نطير من التنين لتحقيق الفوز”، في حين كان شعار السنغال:”نزأر عل صوت الزئير على صوت الإكسيليفون”.

وجاء شعار بنما مثيرًا، ويشير إلى قناتها المائية الشهيرة:”أكثر من مجرد حلم، وأكثر من مجرد قناة، بنما جاءت هنا لتلعب”، فيما جاءت شعارات ألمانيا، وأيسلندا، بسيطة مثل: “إلى الأمام أيسلندا” وهكذا.

وعلى عكس باقي الدول كان هناك شعار واحد للبرازيل يقول:”أمة كرة القدم”، وكان شعار بيرو:”لقد عدنا. 30 مليون بيروفي حضروا إلى هنا لتشجيع المنتخب”.

شعارات الدول العربية

فيما جاء شعارات مصر التي تشارك في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها والأولى منذ 1990:” لمّا نقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا”، و”من قلب الجليد سنعود فائزين”، و”عدنا بعد سنين لنسعد الملايين”.

وكانت شعارات المغرب للاختيار بينها:”المغرب بلدنا..الروح الرياضية شعارنا..كأس العالم حلمنا” ، و”أسود الأطلس فخر المغرب”، و”قلوب الشعب المغربي معكم يا أسود الأطلس”.

والخيارات التي يجب على السعوديين الاختيار بينها، هي:” معاكم يا صقورنا الخضر” ، و”الصقور الخضر .. قدّها وقدود” ، و”فرسان الصحراء”.

وأخيرا تونس:”هيا يا نسور.. فرّحوا تونس والجمهور..” ، و”يا روسيا جاوك النسور، يد وحدة ملاعبية و جمهور” ، و”طيروا يا نسور، و في روسيا شرّفوا تونس وفرّحوا الجمهور”.