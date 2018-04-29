أمين بن عمر يأمل المشاركة مع منتخب تونس في كأس العالم

يبذل محمد أمين بن عمر لاعب وسط منتخب تونس جهدًا كبيرًا للتعافي من الإصابة في الوقت المناسب للمشاركة مع نسور قرطاج في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا التي تنطلق في يونيو المقبل.

وقال بن عمر في تصريح للصحفيين: “بدأت برنامج إعادة التأهيل وانطلقت في الركض قبل الانضمام إلى المران الجماعي بعد أسبوعين وأتمنى أن أكون جاهزًا (لكأس العالم)”.

وكان بن عمر الذي يلعب ضمن صفوف أهلي جدة السعودي على سبيل الإعارة قادمًا من النجم الساحلي أصيب في فوز منتخب تونس 1/0 على إيران في مباراة ودية في 23 مارس الماضي استعدادًا لنهائيات كأس العالم.

واختلف الأطباء حول طريقة علاج اللاعب حيث يرى طبيبًا أهلي جدة والنجم الساحلي حاجته لجراحة بينما أكد طبيب منتخب تونس أن العلاج الطبيعي يكفي لتعافي اللاعب.

ويعتبر بن عمر الذي يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع من اللاعبين المهمين في تشكيلة منتخب تونس ويعتمد عليه نبيل معلول مدرب المنتخب في وضع خطة اللعب لإجادته استخلاص الكرة ومساهمته في العمل الهجومي.

وتخوض تونس، التي ستشارك في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها، الدور الأول إلى جانب منتخبات إنجلترا وبلجيكا وبنما.